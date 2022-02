Canadese brug ontruimd, 'gaat vandaag nog open'

De Ambassador Bridge is belangrijk voor onder meer de bevoorrading van de auto-industrie in Detroit. Daardoor liep de productie bij de fabrieken van Ford en Toyota vertraging op. Per dag gaat er normaal voor 360 miljoen dollar aan goederen over de brug.

Na de ontruiming controleerden de autoriteiten de brug om zeker te weten dat die veilig is voor gebruik.

In de Canadese hoofdstad Ottawa gingen vandaag tegendemonstranten de straat op om voertuigen tegen te houden die zich bij het coronaprotest wilden aansluiten. De protesten met het Freedom Convoy begonnen ruim twee weken geleden, met een tocht op de Canadese hoofdstad. Inmiddels is het idee van vrijheidskonvooien die wegen blokkeren op meerdere plekken gekopieerd, zoals gisteren in Den Haag en Parijs.