Zorgen over kinderen in trucks Ottawa, einde protest niet in zicht

De politie van Ottawa zegt dat bijna een kwart van de 418 vrachtwagens die betrokken zijn bij het coronaprotest in het centrum van de stad kinderen aan boord heeft. Dat zou het optreden van de politie tegen truckers hinderen.

Daarnaast zijn er zorgen over het welzijn van de kinderen. Die worden blootgesteld aan uitlaatgassen en lawaai en krijgen mogelijk gezondheidsproblemen, zeggen hulpverleners. "Het is iets waar we ons grote zorgen over maken", aldus de tweede man van het politiekorps. Een hulporganisatie voor kinderen is voor advies ingeschakeld.

Ouders waar de omroep CBC mee sprak, zeggen dat de kinderen het goed maken en dat het protest vreedzaam verloopt. "We zijn hier voor hun toekomst", zei een vrouw die met drie kinderen vanuit Ontario naar Ottawa is gekomen. "Daarom houden we ze hier. Zij zijn de toekomst waar we voor vechten."

Arrestaties

Gisteren rond het middaguur had de politie 23 arrestaties verricht. Er lopen 85 onderzoeken tegen deelnemers aan het protest. Daar doen behalve vrachtwagenchauffeurs ook een onbekend aantal sympathisanten aan mee.

De politie gaf ook een waarschuwing aan overtreders van het toeterverbod dat gisteren werd afgekondigd. Wie zich er niet aan houdt, wordt opgepakt en moet schriftelijk verklaren dat hij of zij zich voortaan aan het verbod zal houden. Weigeraars moeten voor de rechter verschijnen.

De burgemeester van Ottawa riep maandag de noodtoestand uit. Hij wil meer steun van de overheid om een eind aan de chaos te kunnen maken.

Hij sprak van een "overmacht" aan truckers waar zijn agenten niet meer tegen kunnen optreden: