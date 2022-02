Burgemeester Ottawa roept noodtoestand uit vanwege blokkade truckers

De burgemeester van Ottawa heeft de noodtoestand in de Canadese hoofdstad uitgeroepen vanwege de aanhoudende blokkade door vrachtwagenchauffeurs. Die zijn woedend over het Canadese coronabeleid en in het bijzonder over de verplichte vaccinatie van truckers die op de Verenigde Staten rijden.

Burgemeester Watson zegt dat er meer betogers dan politiemensen zijn en dat de betogers daarmee de dienst uitmaken. "Het is volledig ontspoord." Hij zegt dat het uitroepen van de noodtoestand de ernst van de situatie weergeeft en hij wil meer steun vanuit de overheid. Concrete maatregelen kondigde hij niet aan.

Bewoners klagen over lakse politie

Het truckersprotest legt het centrum van de hoofdstad al tien dagen lam. Bewoners klagen over het in hun ogen lakse optreden van de autoriteiten, die de demonstranten te veel hun gang zouden laten gaan.

De politie heeft op zondag enkele demonstranten naar een andere plek gestuurd en straten afgezet. Ook zijn agenten druk met het verzamelen van bewijsmateriaal voor eventuele rechtszaken. Daarnaast proberen ze te verhinderen dat de vrachtwagens nieuwe brandstof krijgen aangeleverd.