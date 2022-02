Canadese politie wil protesttruckers harder aanpakken

De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa gaat harder optreden tegen de vrachtwagenchauffeurs die het centrum van de stad al ruim een week blokkeren uit protest tegen de coronamaatregelen.

Tot nu toe liet de politie het protest op z'n beloop, inwoners zijn boos en gefrustreerd. De vrachtwagenchauffeurs blokkeren het centrum van de stad nu voor de achtste dag op rij. Demonstranten hebben vernielingen aangericht. Ook zijn verslaggevers en etnische minderheden bedreigd.

De politie heeft nu gezegd meer agenten in te zetten. "De haat, het geweld en de blokkades waar de inwoners en bedrijven in Ottawa de afgelopen week mee te maken hadden, zijn onaanvaardbaar", staat in een verklaring.

Harde kern

Een groot deel van de demonstranten is de afgelopen dagen uit eigen beweging vertrokken. Er zijn er nog zo'n 250 over, meldt de BBC. Een politiechef spreekt van een "zeer vastberaden groep van mensen die zich niet aan de wet houden". Er wordt nu geprobeerd om deze harde kern te isoleren, melden Canadese media.

De politie verwacht dat er komend weekend mogelijk duizenden nieuwe demonstranten naar de stad trekken. Daarom worden voorbereidingen getroffen als het inzetten van meer agenten. Ook wordt gekeken welke wegen buiten de stad afgesloten kunnen worden voor vrachtwagens.

Wegslepen

Vrachtwagenchauffeurs krijgen de opdracht om hun truck te verplaatsen. Als ze weigeren, wordt hun voertuig weggesleept, zegt de politie.

Sinds vorige week blokkeren truckers de toegangswegen naar de stad. Waar het de demonstranten aanvankelijk ging om het schrappen van de vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs, willen ze nu dat alle regels voor vaccinaties, het dragen van mondmaskers en lockdowns in het hele land geschrapt worden. Andere demonstranten eisen dat premier Trudeau opstapt.

We maakten eerder deze impressie van de protesten: