Ondanks ontruiming nog altijd protesten bij grensovergang Canada-VS

In andere delen van Canada wordt ook nog altijd gedemonstreerd. Zo zijn er duizenden demonstranten in Ottawa, waar truckers zich sinds eind januari hebben verzameld voor het parlementsgebouw. Het stadsbestuur riep vorige week de noodtoestand uit en er werd meer politie naar de hoofdstad gestuurd.

De politie deelt boetes uit voor bijvoorbeeld het stoken van vuren in het openbaar, maar tot nu toe is nog niet ingegrepen. Ook in de provincie Alberta, in het westen van het land, wordt gedemonstreerd. Daar hebben truckers een grensovergang geblokkeerd richting de Amerikaanse staat Montana.

De actie in Canada was aanvankelijk gericht tegen de vaccinatieplicht voor truckers die met hun lading naar de VS rijden, maar is inmiddels uitgemond in een algemener protest tegen de regering van premier Trudeau en zijn aanpak van de coronacrisis.