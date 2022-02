Wekdienst 12/2: Nachtclubs open tijdens protestactie • Medaillekans voor Bos

Ander nieuws uit de nacht:

NASA publiceert eerste beelden nieuwe ruimtetelescoop: Op de beelden die zijn gemaakt door de James Webb-ruimtetelescoop is een ster te zien. De kwaliteit is niet optimaal doordat de spiegels nog niet zijn uitgelijnd.

Gewonden en arrestaties na steekpartijen Dordrecht: De twee steekpartijen vonden kort na elkaar plaats. Volgens de politie hadden de incidenten met elkaar te maken. Een onbekend aantal verdachten is opgepakt.

Nederlandse vrouw eist schadevergoeding Britse marine om verkrachting: Ze stelt de Britse marine aansprakelijk voor de emotionele schade die ze opliep nadat ze zou zijn verkracht door een Britse officier. De vrouw werkte op de mijnenjager Willemstad, die deelnam aan een NAVO-missie.

En dan nog even dit:

De bomenkap in het Sterrenbos in Born is stilgelegd vanwege een bosuil. Dat is een beschermde diersoort. Ecologen vonden het dier volgens 1Limburg in een boom die op de nominatie stond om gekapt te worden. In die boom werd een nest met eieren ontdekt.

Dinsdag is al begonnen met de kap. Alleen toen hielden activisten de zaagmachines tegen. De politie greep in, en inmiddels is de kap in volle gang en is een deel van het bos al platgelegd.

Op deze dronebeelden is dat goed te zien.