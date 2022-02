Beschermde bosuil redt boom in Sterrebos van kap

Een van de bomen in het Sterrebos in Born die op de nominatie stonden om te worden gekapt, blijft gespaard omdat er een nest van een beschermde uil is aangetroffen. "Tijdens voorbereidende werkzaamheden is door VDL Nedcar ingeschakelde ecologen vastgesteld dat er een bosuil in een boom zit", laat de Provincie Limburg vandaag weten.

In de boom werd een nest met eieren gevonden. De boom, die aan de rand van het bos staat, blijft daarom staan, evenals andere bomen binnen een straal van 75 meter rond de boom.

De bosuil is een beschermde diersoort in Nederland. De Wet natuurbescherming biedt daarnaast bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels, waaronder dus ook dit nest.

Natuurcompensatie

De bomen op het privéterrein van autofabrikant VDL Nedcar moeten wijken voor een nieuwe fabriekshal. Meerdere actievoerders van de milieugroep Red Het Sterrebos klommen daarom begin februari in de bomen die gekapt zouden worden. De laatste activist werd dinsdag naar beneden gehaald en aangehouden.

Op diezelfde dag maakte VDL Nedcar bekend dat het bedrijf met stichting De Groene Sporenwolf (DGS) een akkoord heeft gesloten voor natuurcompensatie, meldde 1Limburg.