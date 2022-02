Sterrebos volledig ontruimd, acht actievoerders aangehouden

De politie heeft de laatste actievoerders uit het Sterrebos bij VDL Nedcar gehaald. Ze zijn alle zeven aangehouden en naar het politiebureau in Maastricht gebracht. Buiten het bos werd nog een achtste actievoerder aangehouden.

Voor het politiebureau hielden actievoerders een demonstratie om solidariteit te betonen aan de aangehouden actievoerders. Inmiddels is een aantal van hen vrijgelaten.

Al anderhalve week zaten er actievoerders in de bomen van het Sterrebos in Born. Ze protesteerden tegen de kap van het bos voor de uitbreiding van Nedcar. Sinds de start van het protest zijn vijftig actievoerders aangehouden.

Ontruiming

De politieactie begon vanochtend rond 07.30 uur. Twee actievoerders kwamen enkele uren later vrijwillig naar beneden en werden aangehouden. Een van hen zat al sinds het begin van de actie in een boom. Een derde activist is rond 11.00 uur door de politie uit een boom gehaald.

De politie ging daarna naar een andere plek in het Sterrebos waar ook enkele actievoerders in een boom zaten. Die zijn allemaal naar beneden gehaald. Dat gebeurde met behulp van een hoogwerker. Voor de laatste actievoerder was een grotere hoogwerker nodig, omdat hij in de top van een boom was geklommen, meldt 1Limburg.