Boombetogers Sterrebos krijgen steun van 250 demonstranten

De protestactie in het Sterrebos is sinds vorige week vrijdag aan de gang. Aanvankelijk deden 20 mensen mee met het bomenprotest. Daarna wisselde het aantal actievoerders. Sommigen staakten hun actie wegens vermoeidheid. Van de negen demonstranten die nu nog in de boven van het Sterrebos bivakkeren, zijn er zes gisteren aangesloten.