15 nieuwkomers opgepakt bij protest Sterrebos in Limburg

De politie heeft vanochtend 15 demonstranten aangehouden in het Sterrebos, nabij de fabriek van VDL Nedcar in Born (Limburg). Ze probeerden het bos binnen te dringen waar sinds vorige week vrijdag een protestactie wordt gehouden.

De politie meldt dat de activisten zijn aangehouden omdat ze verboden terrein betraden en zich niet konden identificeren.

Volgens de organisatie achter het protest is het zes mensen gelukt om in bomen te klimmen. Daarmee komt het aantal mensen dat nu in de bomen van het bos bivakkeert op negen.

De activisten willen met hun protest afdwingen dat autoproducent VDL Nedcar afziet van de geplande kap van zeven hectare bosgebied. Het bedrijf wil de grond gebruiken om de fabriek uit te breiden.

Aanvankelijk deden 20 mensen mee met het bomenprotest. Daarna wisselde het aantal actievoerders. Sommigen staakten hun actie wegens vermoeidheid. Sinds de start van het protest zijn in het bos zeker dertig activisten aangehouden. De politie heeft de toegang met hekken versperd.