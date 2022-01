19 demonstranten aangehouden voor bezetten Sterrebos

De politie heeft de afgelopen dagen in totaal 19 demonstranten aangehouden in het Sterrebos bij het Limburgse Born. Ze zijn aangehouden omdat ze het bos hebben betreden, terwijl het tot verboden gebied is verklaard. Er zouden nog zo'n vijftien activisten in het bos zitten, zij zitten in hangmatten die tussen de bomen zijn gespannen.

De 19 opgepakte actievoerders zijn na verhoor op het politiebureau allemaal weer op vrije voeten. Wel hebben ze een dagvaarding en een gebiedsverbod gekregen. Ze moeten zich later voor de kantonrechter voor hun overtreding verantwoorden.

Het Sterrebos wordt sinds vrijdag bezet. De demonstranten eisen dat autofabriek VDL Nedcar, eigenaar van de grond, afziet van de geplande kap van zeven hectare van het bos. Het bedrijf is dat van plan om zijn fabriek te kunnen uitbreiden.

Verboden gebied

Een woordvoerder van de politie zegt tegen 1Limburg dat de mensen die in de bomen zitten niet zijn opgepakt. Het gaat om andere betogers die in het bos waren.

"Ik weet niet of zij op de hoogte waren dat het verboden gebied is. De bordjes dat het betreden van het gebied niet is toegestaan, zijn pas in de loop van vrijdag geplaatst. Toen waren die activisten al aanwezig." De woordvoerder weet niet of de mensen die in hangmatten zitten ook worden aangehouden zodra ze naar beneden komen.

Ondertussen worden rond het bos hekken geplaatst.