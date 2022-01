Actievoerders negeren noodbevel, ketenen zich aan bomen bij autofabriek Nedcar

Actievoerders melden dat de politie ter plekke is en met met hen wil onderhandelen. Het is niet bekend hoeveel actievoerders zich hebben vastgeketend.

De noodverordening werd gisteren ingesteld, nadat er signalen waren binnengekomen over een ophanden zijnde actie rond de autofabriek. De gemeente Sittard-Geleen was bang voor wegblokkades, daarom was er veel politie op de been.

Toekomst onzeker, toch uitbreiden

Een bus met actievoerders werd gisterochtend tegengehouden. Volgens de activisten was de demonstratie bij de gemeente aangemeld, maar gold er "opeens" een noodbevel. Een van de actievoerders werd aangehouden omdat die zich niet kon legitimeren.

Voor de uitbreiding van VDL Nedcar zou 7 hectare van het Sterrebos moeten wijken. De actievoerders wijzen erop dat het nog maar de vraag is welke autoproducent na volgend jaar zijn auto's in de Limburgse fabriek wil laten bouwen.

Op dit moment worden in Limburg BMW's en Mini's geproduceerd, maar BMW stopt volgend jaar met de samenwerking met Nedcar en gaat de auto's alleen nog maar in zijn eigen fabrieken bouwen.