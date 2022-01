Politie wil actie tegen boskap bij autofabriek Born voorkomen, één aanhouding

De gemeente Sittard-Geleen heeft een noodbevel afgekondigd vanwege een onrustige situatie rond VDL Nedcar in Born. Volgens de politie zijn er signalen binnengekomen dat er rond het bedrijf actiegevoerd zou worden.

De gemeente is bang voor blokkades van wegen of andere acties tegen de voorgenomen kap van het Sterrebos. Milieuorganisatie Extinction Rebellion had eerder een "verrassingsactie" aangekondigd.

De hele dag was in de omgeving veel politie op de been. Langs de bosrand bij de autofabriek stond ME. Op de toegangswegen en in de buurt van de autofabriek waren politiecontroles. Momenteel is het volgens de politie rustig.

Aanhouding

Regionale omroep 1Limburg meldt dat een bus met actievoerders is tegengehouden en dat een actievoerder is opgepakt. De politie bevestigt de aanhouding en zegt dat diegene is opgepakt omdat hij of zij zich niet kon identificeren.

De gemeente wil koste wat kost voorkomen dat "de vrije doorgang van hulpverleningsdiensten" wordt gehinderd. "De blokkades kunnen verder leiden tot confrontaties tussen de activisten en anderen. Dat wordt als niet wenselijk geacht", aldus het noodbevel, dat tot morgenochtend 09.00 uur van kracht is.

Klein bosgebied

Het Sterrebos, een klein bosgebied bij Born, zou volgens de plannen van VDL Nedcar voor ongeveer de helft gekapt moeten worden. Zo kan de autofabriek uitbreiden.

De actievoerders wijzen erop dat de toekomstplannen van de autofabriek uitermate onzeker zijn. Het is op dit moment zelfs onduidelijk welk merk na 2023 auto's wil laten bouwen in het zuiden van Limburg.

De actievoerders wijzen er ook op dat veel bomen in het Sterrebos al 200 jaar oud zijn. "Het bos is afgelegen, en biedt daarom een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels", aldus de website Red het Sterrebos.

Demonstratie

Hanneke van Houten, woordvoerder namens Red het Sterrebos, zegt tegen 1Limburg het onbegrijpelijk te vinden dat er met zoveel machtsvertoon is ingegrepen. "Ik vind het zelf nogal een rare actie om het recht op demonstreren zo tegen te houden."

Volgens Van Houten waren de actievoerders van plan om te demonstreren bij de ingang van VDL Nedcar. "Die demonstratie was om 11:00 uur vanmorgen aangemeld bij de gemeente", zegt Van Houten. "Opeens bleek er een noodbevel te zijn en wordt er gezegd dat wij ernstige ongeregeldheden wilden veroorzaken."