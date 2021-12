Canoo bouwt z'n hippe autootjes definitief niet in Nederland

De Amerikaanse producent van elektrische auto's Canoo gaat definitief geen auto's bouwen bij VDL Nedcar in Born. De productie wordt volledig in Amerika gedaan.

In een verklaring zegt Canoo-topman Tony Aquila dat hij zijn geld liever steekt in de productie in Amerika en het "creëren van Amerikaanse banen en innovatie". Hij wil het hippe autootje nu bouwen in een fabriek in Arkansas. Aquila zegt wel met VDL Nedcar in gesprek te willen blijven over een vorm van samenwerking, meldt 1Limburg.

Het afhaken van Canoo betekent een tegenvaller voor de autofabriek in Born. De Amerikaanse autobouwer was van de zomer de eerste nieuwe klant van VDL Nedcar, nadat BMW had besloten om de productie van BMW- en Mini-modellen vanaf volgend jaar langzaam maar zeker over te hevelen naar eigen fabrieken buiten Nederland.

In juni maakte Canoo bekend dat het tot en met 2028 auto's in Born zou gaan produceren. Dat gaat nu dus niet door.

Hack had invloed

Het besluit van Canoo komt niet plotseling. Een maand geleden zei topman Aquila al dat er grote nadelen zouden zitten aan productie in Nederland. Hij wees daarbij op de effecten van de coronapandemie, vervoer en belastingen.

Ook de hack waar VDL Nedcar dit jaar slachtoffer van werd, was een punt van zorg voor de Amerikanen. Als geheime bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom op straat komen te liggen, heeft dat gevolgen voor de activiteiten, vooruitzichten en financiële resultaten van het bedrijf.