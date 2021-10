Problemen na hack bij VDL nog niet opgelost, merken ook klanten

De problemen bij industrieconcern VDL Groep zijn nog niet voorbij. Begin deze maand werd het concern geraakt door een digitale aanval. Alle 105 bedrijven die onder het concern vallen, ook in Azië en Amerika, werden erdoor geraakt.

Inmiddels draait wel VDL Nedcar weer, het onderdeel dat in Nederland voertuigen maakt in opdracht van BMW. Hoeveel van de 105 bedrijven nu nog last hebben van de aanval en in hoeverre de productie daardoor terugloopt, is onduidelijk. "Alle bedrijven zijn op een andere manier geraakt, daar kan ik geen uitspraak over doen", zegt een woordvoerder.

Over de aard van de aanval bij VDL is nog altijd niks bekendgemaakt. Er wordt rekening mee gehouden dat het gaat om een aanval met gijzelsoftware. Volgens het laatste jaarverslag werkt 83 procent van alle VDL-medewerkers in Nederland. Dat zijn ruim 12.000 mensen.

Minder leveranties

Het bedrijf is toeleverancier van onder andere Philips en ASML. Die bedrijven merken de problemen bij VDL, bevestigen de woordvoerders na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Het gaat bij Philips vooral om problemen bij de levering van onderdelen voor scanners, die in de Philipsfabriek in Best worden gemaakt.

Medewerkers van Philips zijn bij VDL om te ondersteunen bij het oplossen van de problemen, zegt de woordvoerder. Wanneer alles weer loopt zoals normaal durft hij niet te zeggen.

Chipmachinemaker ASML zei woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat het bedrijf last heeft van vertraging bij toeleveranciers. Die vertraging speelt door de hele keten en onderdeel daarvan is de situatie bij VDL, bevestigt een woordvoerder. Volgens haar leidt de hack bij VDL niet tot problemen in de bedrijfsvoering van ASML.