Situatie cyberaanval VDL Groep ongewijzigd, weer geen productie bij Nedcar

De situatie rond de cyberaanval die industrieconcern VDL Groep in de nacht van woensdag op donderdag trof, blijft voorduren. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

Hij kan niet zeggen of het een aanval met gijzelsoftware betreft. Gisteren zei het bedrijf enkel dat het gaat om een aanval "die de algehele bedrijfsvoering raakt".

Nedcar ligt weer stil

Wel is duidelijk dat bij verschillende bedrijven van VDL Groep niet of maar gedeeltelijk kan worden geproduceerd. Zo is bij VDL Nedcar in Born ook vanochtend de productie niet opgestart. Het grootste deel van het personeel zit daardoor voor de tweede dag noodgedwongen thuis.

De krant De Limburger schrijft dat de systemen mogelijk maandag weer langzaam worden opgestart en dat dinsdag de productie kan worden hervat. Door de digitale aanval is het bij VDL Nedcar ook niet mogelijk te mailen.

Niet alle bedrijven van VDL Groep zijn in dezelfde mate geraakt. Onder de groep vallen 105 bedrijven. Er zijn onder meer vestigingen in Azië en Amerika. De groep telt wereldwijd meer dan 15.000 medewerkers en had vorig jaar een omzet van 4,7 miljard euro.