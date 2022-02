Personeel VDL achter uitbreiding vestiging, nog drie actievoerders in Sterrebos

"Wij vinden het heel belangrijk dat dit bos niet gekapt wordt door VDL Nedcar", zegt Paula Wielders van actiegroep Red het Sterrebos. Van de tientallen actievoerders die aanvankelijk in de bomen verbleven zijn er nu nog drie over. De actievoerders zijn van plan om tot 1 maart in het bos te blijven. Dan begint het broedseizoen waardoor de kap op z'n minst een paar maanden vertraging oploopt.

"Dit is een oeroud bos, die bomen zijn 200 jaar oud. Het is een veilig plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels." Volgens Wielders wordt er nu tweespalt gecreëerd: "Dat is jammer. Het gaat niet om óf werkgelegenheid óf boskap. Je kan die twee combineren." Er zijn volgens de actievoerders ook andere plekken op het VDL-terrein waar de uitbreiding kan worden gerealiseerd. Ron Peters van FNV Metaal noemt die optie niet realistisch, omdat die locatie niet aansluit op de bestaande hal.

Raad van State

Uiterlijk 23 februari doet de Raad van State uitspraak over een bezwaar tegen de kap. Dat bezwaar is niet ingediend door de activisten van Red het Sterrebos, maar onder meer door de stichting de Groene Sporenwolf die opkomt voor de belangen van het nabijgelegen dorp Nieuwstadt. Die stichting bevestigt dat er nu over een schikking met VDL wordt onderhandeld.

Wielders vreest dat dit leidt tot intrekking van de zaak bij de Raad van State. Hoe lang de laatste actievoerders in de bomen het nog volhouden is de vraag. "Het is erg koud en het regent hard."