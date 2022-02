Betogers Canada negeren bevel opheffen brugblokkade

Demonstranten in de Canadese grensstad Windsor houden nog altijd de Ambassador Bridge bezet, ondanks een rechterlijk bevel om de blokkade op te heffen. De betogers hadden van de rechter om 19.00 uur plaatselijke tijd (01.00 uur Nederlandse tijd) weg moeten zijn.

Volgens diverse media is het aantal demonstranten de afgelopen uren alleen maar toegenomen. De sfeer onder de betogers zou feestelijk zijn. De politie is wel aanwezig, maar doet vooralsnog niets.

Eerder op de dag oordeelde een Canadese rechter dat de brug naar de Amerikaanse staat Michigan moest worden vrijgegeven. De brug is een van de wegen in de provincie Ontario die al dagen worden geblokkeerd door vrachtwagenchauffeurs en andere bestuurders die boos zijn over het Canadese coronabeleid.

De Ambassador Bridge ligt op een belangrijke handelsroute tussen Ontario en Michigan. De blokkade leidt onder meer tot problemen bij de aanvoer van onderdelen in de auto-industrie.

Noodtoestand

Eerder op de dag riep Ontario al de noodtoestand uit. De regionale autoriteiten voerden aan dat het strafbaar is om cruciale infrastructuur te blokkeren en wezen op het gevaar dat bijvoorbeeld ambulances niet overal op tijd kunnen zijn. De autoriteiten dreigen met hoge boetes, celstraffen en het intrekken van rijbewijzen.

Premier Trudeau sprak gisteren over de kwestie met de Amerikaanse president Biden. Volgens het Witte Huis beloofde Trudeau snelle actie om de wet te handhaven. Zowel de VS als Canada wil het vrije goederenverkeer spoedig herstellen, aldus het Witte Huis.