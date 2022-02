Canadese provincie roept noodtoestand uit vanwege truckersprotest

Om een einde te maken aan de dagenlange blokkades is in de Canadese provincie Ontario de noodtoestand uitgeroepen. Truckers en andere tegenstanders van de coronamaatregelen versperren belangrijke wegen in de provincie. De provinciehoofdstad Ottawa riep al eerder de noodtoestand uit.

De lokale autoriteiten overleggen nog over strenge straffen voor mensen die de weg blokkeren. Het voornemen is om boetes oplopend tot omgerekend ruim 69.000 euro en een jaar celstraf op te leggen. Ook kunnen demonstrerende vrachtwagenchauffeurs straks hun vergunning kwijtraken, schrijft de Canadese nieuwssite CBC.

'Belegering'

Premier Doug Ford van de provincie Ontario wil het "kristalhelder maken dat het illegaal en strafbaar is om cruciale infrastructuur te blokkeren", zei hij op een persconferentie. De actie is volgens hem allang geen protest meer, maar een belegering. Ford wil dat ambulances weer overal op tijd kunnen arriveren en dat de goederenstroom weer op gang komt.

Autofabrikanten Ford en Toyota hebben hun productie in meerdere fabrieken stilgelegd of fors teruggeschroefd vanwege de voortdurende protestactie. Ook andere bedrijven kampen met problemen door blokkades van bruggen, wegen en grensovergangen.

Extra agenten

De protesterende vrachtwagenchauffeurs zijn boos omdat ze zich volledig moeten laten vaccineren. De actie begon ruim twee weken geleden met de protestmars van het zogenoemde Vrijheidskonvooi.

Vier dagen geleden riep de burgemeester van Ottawa al de noodtoestand uit vanwege het truckersprotest. Inmiddels zijn daar zo'n 25 demonstranten gearresteerd. De burgemeester heeft het provinciebestuur om 1800 extra agenten gevraagd.