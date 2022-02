Beschuldigd en gecanceld? 'Het publiek denkt: dit kan niet door de beugel'

Ook bedrijven komen soms snel in actie. In het geval van The Voice stopten onder meer T-Mobile en Lidl meteen met het sponsoren van het programma. En toen rapper en acteur Bilal Wahib vorig jaar in opspraak raakte omdat hij een minderjarige jongen online had uitgedaagd tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien, deden veel Nederlandse radiozenders Wahibs muziek tijdelijk in de ban.

Radio-dj Sander Hoogendoorn opperde enkele weken daarna om Wahib een tweede kans te geven. Want hoe lang duurt zo'n ban, en wie gaat erover, vroeg hij zich af. Volgens onderzoeker Driessen was het slim om die vraag op te werpen. "Je maakt het dan bespreekbaar: wanneer heeft iemand genoeg boete gedaan?"

Overigens valt er voor mensen die echt zijn veroordeeld weinig goed te praten, zegt Driessen. Bij Wahib is dat niet het geval, want het kwam niet tot een rechtszaak tegen hem: justitie besloot de rapper niet te vervolgen, omdat het minderjarige slachtoffer daar geen behoefte aan zou hebben.

Ondanks dat is het imago van Wahib geschonden, denkt de mediawetenschapper. Het is een kwestie van "vergeven, maar niet vergeten", zegt ze. "Hij is muzikant en acteur en mag dat vak blijven uitoefenen, maar we weten wat hij als privépersoon op z'n naam heeft staan. Dat heeft toch invloed op hoe we hem zien."

Wanneer boycot je iemands muziek? Over die vraag discussieerden muziekkenner Leo Blokhuis en radio-dj Gerard Ekdom in 2019 bij Nieuwsuur: