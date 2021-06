Label, manager en dj willen tweede kans voor Bilal Wahib, wil de rest dat ook?

"Is het niet weer tijd om Bilal Wahib een tweede kans te geven?" Die vraag wierp radio-dj Sander Hoogendoorn vanochtend in zijn show Sanders Vriendenteam op 3FM op. Eind maart besloten Nederlandse radiozenders de muziek van de acteur en rapper in de ban te doen omdat hij in een Instagram-livesessie aan een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien.

"Hoelang duurt zo'n ban? En wie gaat daarover?", vroeg Hoogendoorn zich vandaag af. De radio-dj vond dat het tijd was om van de ban af te stappen. "Ik vind het buiten proportie dat zijn carrière nu voorbij is. (...) De boodschap is nu wel binnengekomen bij hem. Het is heel sterk om hem een collectieve tweede kans te geven." Daarna speelde Hoogendoorn het nummer Tigers van Wahib.

De dj is niet de enige die Wahib een tweede kans gunt. Ook zijn platenlabel Top Notch en zijn manager Nathan Moszkowicz zijn positief over de toekomst. "Wij vinden ook dat hij een tweede kans verdient", zegt Top Notch-directeur Vincent Patty tegen de NOS. Het label is overigens nooit gestopt met werken met Wahib, zegt Patty. "We hebben destijds gecommuniceerd dat we het werk neerlegden om te praten en te kijken wat er aan de hand was, maar de samenwerking heeft altijd bestaan."