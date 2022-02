Overmars vertrekt per direct bij Ajax wegens grensoverschrijdende berichten

"Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft", verklaart Leen Meijaard namens de raad van commissarissen op de clubwebsite. "We hebben niet voor niks zijn contract opgewaardeerd en verlengd. Maar hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verdergaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in."

"Het is bijzonder pijnlijk voor iedereen. Ik wil de wens uitspreken dat alle betrokkenen de rust en privacy gegund wordt om dit te verwerken."

Veilig werkklimaat

Van der Sar sloot zich bij die woorden aan. "Ik voel me vanuit mijn rol ook verantwoordelijk om de collega's te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden."

"Marc en ik spelen sinds het begin van de jaren negentig samen, eerst bij Ajax en toen bij Oranje en we zijn nu alweer bijna tien jaar collega's in de directie van Ajax. Dat stopt nu heel abrupt. We zijn hier bezig met iets heel moois, dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn. Maar onze ambities blijven overeind."