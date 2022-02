Niet tussen de bananen, maar tussen de mango's: 2100 kilo cocaïne gevonden

In de gemeente Westland in Zuid-Holland hebben de politie en de douane 2100 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading mango's bij een overslagbedrijf, meldt het Openbaar Ministerie.

Naar schatting hebben de drugs een straatwaarde van ruim 157 miljoen euro. De lading is afkomstig uit Peru en via de Rotterdamse haven naar Westland vervoerd. De eindbestemming was een bedrijf in Duitsland. Volgens het OM heeft het Nederlandse bedrijf niets met de verdovende middelen te maken. De cocaïne is vernietigd.

Bananen

Het komt regelmatig voor dat er drugs worden onderschept in de Nederlandse havens. Zo werd er in totaal vorig jaar 68.000 kilo coke gevonden.

Op 30 december 2021 werd er 4180 kilo cocaïne met een straatwaarde van 300 miljoen euro in een lading bananen aangetroffen. Dat was de grootste vondst die vorig jaar in beslag is genomen.

In de Rotterdamse haven blijven recordhoeveelheden cocaïne binnenkomen. Hoe kan dat? En hoe komt dat? NOS op 3 dook erin: