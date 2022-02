Nog steeds geen streep door Feyenoord City: Raad van State geeft uitstel

De plannenmakers van Feyenoord City moeten de Raad van State uiterlijk op 6 mei laten weten hoe ze verder willen met de ontwikkeling van het gebied in Rotterdam-Zuid. Daarna beoordeelt Nederlands hoogste bestuursrechter hoe het verder moet.

Dat blijkt uit een brief van de Raad van State aan alle betrokken partijen, waaruit Rijnmond citeert.

De brief is gericht aan de gemeente Rotterdam, Stadion Feijenoord, de voetbalclub, de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en aan de advocaten van de bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan. De Raad van State stelt dat na de laatste update wordt besloten of een datum kan worden geprikt voor inhoudelijke behandeling van de rechtszaak of dat nog meer tijd nodig is.

Bouwprijs onhaalbaar

Feyenoord City is een ambitieus plan voor de bouw van een nieuw stadion en een complete woonwijk in Rotterdam-Zuid. Maar november vorig jaar ging het mis. Feyenoord besloot de stekker uit het project te halen toen bouwconcern BAM afhaakte. BAM zat al sinds de zomer van 2019 om tafel maar noemde de voorwaarden om het stadion te bouwen "extreem gewijzigd"; de gewenste bouwprijs zou onhaalbaar zijn.

Na het stuklopen van de financiering en het opstappen van de bouwer zei Feyenoord tijd nodig te hebben voor onderzoek. De club bekijkt nu alle opties. De vraag is of het huidige stadionplan alsnog kan worden uitgewerkt of dat er een nieuw ontwerp moet komen. Ook een eventuele renovatie of vernieuwbouw van de huidige Kuip is een optie. Feyenoord zei eerder in april met een voorstel te willen komen.

Financiering komt niet rond

Een aantal bedrijven, een groep omwonenden in Rotterdam-Zuid en supporters van de voetbalclub hebben bij de Raad van State een rechtszaak aangespannen. Ze vinden dat de gemeenteraad geen bestemmingsplan had moeten vaststellen, terwijl de financiering van het nieuwe stadion nog niet rond was. Omdat ze ervan uitgaan dat die financiering ook in de toekomst niet rondkomt, vragen ze de Raad van State het bestemmingsplan af te keuren.

De Raad van State wilde in eerste instantie op 1 februari alle informatie hebben om een datum te plannen voor een zitting. De deadline is nu uitgesteld tot 6 mei.

De gemeente Rotterdam laat weten nog steeds achter de oorspronkelijke plannen te staan en vindt dat de Raad van State de rechtszaak over de zomer moet heen tillen.