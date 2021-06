Feyenoord City verdeelt aanhang en Rotterdammers, nu mogen ze zelf meepraten

Van der Waard is niet de enige die er zo over denkt. Volgens voorstanders is een nieuw stadion aan de Maas een noodzakelijke stap voor de club om er financieel op vooruit te gaan en op het veld concurrerend te kunnen zijn met clubs als Ajax en PSV.

Financiële voordelen

Feyenoord zou er volgens de business case, een haalbaarheidsstudie voor het beoogde nieuwe stadion, financieel op vooruit gaan door inkomsten uit meer zitplaatsen, meer zakelijke inkomstenbronnen en meer horecavoorzieningen. Het nieuwe stadion zou zo gebouwd worden dat het geschikt is voor meer evenementen dan nu het geval is in De Kuip.

Waar veel tegenstanders denken dat die plannen veel te rooskleurig en niet realistisch zijn, ziet Van der Waard het helemaal zitten: "In mijn ogen is de business case heel realistisch is ingestoken, gezien het vele marktonderzoek dat is gedaan. In vergelijking met andere stadions en de geschiedenis van De Kuip zie ik juist een deels conservatief ingestoken business case."