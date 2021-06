Rotterdammer aangehouden voor bedreigingen rond plannen Feyenoord City

De politie heeft gisteren een man aangehouden die verdacht wordt van het bedreigen van Rotterdamse gemeenteraadsleden vanwege de bouwplannen van het nieuwe stadion Feyenoord City.

De 34-jarige man uit Rotterdam werd in Moerdijk aangehouden. De bedreigingen waren geuit aan alle Rotterdamse gemeenteraadsleden, zegt de politie.

Vanwege de dreigementen blies burgemeester Aboutaleb vorige week een gesprek over het nieuwe stadion af. Aboutaleb zei dat zowel de delegatie van Feyenoord als een aantal raadsleden twijfelen of ze wel veilig zouden zijn in het stadhuis. Hij noemde de bedreigingen "heel verdrietig en idioot".

'Prestigeproject van de gemeente'

De Feyenoord-achterban is sterk verdeeld over de plannen voor Feyenoord City. Voorstanders beschouwen het nieuwe stadion als een noodzakelijke stap voor de club, tegenstanders zien het vooral als een prestigeproject van de gemeente.

Begin deze maand moest de politie in actie komen omdat de tegenstanders enkele voorstanders hadden opgezocht. Onder meer architect Ard Buijsen was een doelwit; hij zegt al jaren te worden bedreigd.