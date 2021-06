Aboutaleb noemt bedreigingen rond Feyenoord City 'verdrietig en idioot'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam noemt de bedreigingen en intimidaties richting betrokkenen rond Feyenoord City "heel verdrietig en idioot". Dat doet hij een dag nadat een gesprek over het nieuwe stadion van Feyenoord door hem om veiligheidsredenen werd afgeblazen.

Aboutaleb zette gisteren aan het begin van de avond een streep door het gesprek van de gemeenteraad met Feyenoord. Ook de inspreekmomenten van supporters die later deze week nog stonden gepland gaan niet door na bedreigingen en intimidatie aan het adres van verschillende betrokkenen.

De Feyenoord-achterban is sterk verdeeld over de bouwplannen. Voorstanders beschouwen ze als een noodzakelijke stap voor de club, tegenstanders zien ze vooral als een prestigeproject van de gemeente.

Bedreigingen tegen stadhuis

De burgemeester zegt vandaag dat er gisteren aan het einde van de middag bedreigingen tegen het stadhuis zijn geuit. Volgens Aboutaleb betwijfelde zowel de delegatie van Feyenoord als een aantal raadsleden of ze wel veilig zouden zijn in het stadhuis. Details daarover wil hij niet geven. "Maar iedereen kon zien dat er politie stond, en die agenten staan er niet altijd", legt hij uit bij Rijnmond.

Zaterdagmiddag zochten zo'n vijftien supporters voorstanders van Feyenoord City op. Zo stonden ze onder meer bij de Rotterdamse architect Ard Buijsen op de stoep. De politie moest in actie komen om de rust te bewaren. Buijsen zegt dat hij al jaren vaak wordt geïntimideerd en bedreigd.

De Rotterdamse burgemeester zegt dat hij geen andere optie zag dan de gesprekken stilleggen om de veiligheid van raadsleden en de andere betrokkenen te garanderen. "Er is dan maar één ding dat ik dan kan doen: zorgen dat de gesprekken niet doorgaan en een afkoelingsperiode organiseren."

Hij spreekt over een "zeer ongebruikelijke stap" die hij heeft moeten zetten. "Ik had het gevoel dat het overkookte van emoties. Dan is het beter om de boel even te laten afkoelen, zodat de raad over niet al te lange tijd weer kan luisteren naar de voors en tegens en vervolgens een beslissing kan nemen over Feyenoord City."

Politiek geschrokken

Volgens Aboutaleb sluimeren de intimidaties al een tijdje, maar hadden ze eerder het kenmerk van "plaagstoten". "Maar dan wel met een ernstige toon richting een enkel raadslid. Daarop hebben we al wat inzet gepleegd en bij een enkeling hebben we thuis fysieke maatregelen moeten nemen."

De lokale politiek reageert geschrokken op de nieuwe bedreigingen. Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA, zegt tegen de regionale omroep dat ze heel boos en ontdaan is. "Dit is ondermijning van de democratie", zegt ze. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam vindt het "in en in triest" en VVD-raadslid Jan-Willem Verheij noemt de nieuwe bedreigingen "onaanvaardbaar, bizar en absurd".

Hoe het proces verder moet, is nog onduidelijk. Later vandaag spreken fractievoorzitters met Aboutaleb over de ontwikkelingen.