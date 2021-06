'Investeerders overwegen uit Feyenoord City te stappen na bedreigingen'

Enkele potentiële investeerders in het nieuwe stadion van Feyenoord hebben de afgelopen tijd te maken gehad met bedreigingen en intimidatie van tegenstanders van Feyenoord City. Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen aan de regionale omroep Rijnmond. Enkele van deze investeerders zouden daardoor overwegen om uit het project te stappen.

Feyenoord heeft de financiering voor het nieuwe stadioncomplex nog niet rond. Naast de gemeente Rotterdam is het ook de bedoeling dat een groep Rotterdamse investeerders met het kopen van aandelen gaat deelnemen in het plan. Hun bijdrage zou begroot zijn op 40 miljoen euro.

Welke investeerders nu overwegen om uit het project te stappen is onduidelijk. "Wij begrijpen de zorgen bij deze investeerders heel goed. Als zelfs gezinsleden geïntimideerd worden, gaat dat veel te ver. Het is logisch dat je dan wel een tweede keer nadenkt of je nog wel wilt deelnemen aan dit project", zegt een bron tegen Rijnmond. "Maar als het stadion er vanwege deze reden niet komt, druist dat wel in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid", vult een andere bron aan.

Bedreigingen tegen stadhuis

De Feyenoord-achterban is sterk verdeeld over de bouwplannen. Voorstanders beschouwen die als een noodzakelijke stap voor de club, tegenstanders zien ze vooral als een prestigeproject van de gemeente.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zette gisteren aan het begin van de avond een streep door het gesprek van de gemeenteraad met Feyenoord. Ook de inspreekmomenten van supporters die later deze week nog stonden gepland, gaan niet door na bedreigingen en intimidatie van verschillende betrokkenen. Ook aan het adres van het stadhuis waren bedreigingen geuit.

Aboutaleb sprak over een "zeer ongebruikelijke stap" die hij moest zetten. Hij zag geen andere optie dan de gesprekken stilleggen om de veiligheid van raadsleden en de andere betrokkenen te garanderen.

Zaterdagmiddag zochten zo'n vijftien supporters voorstanders van Feyenoord City op. Zo stonden ze onder meer bij de Rotterdamse architect Ard Buijsen op de stoep. De politie moest in actie komen om de rust te bewaren. Buijsen zegt dat hij al jaren vaak wordt geïntimideerd en bedreigd.