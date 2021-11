Feyenoord stelt besluit over nieuw stadion uit tot volgend jaar zomer

In het oorspronkelijke plan voor Feyenoord City was het nieuwe stadion een belangrijk onderdeel. Hierin zou de gemeente met een bijdrage van 40 miljoen euro mogelijk mede-eigenaar worden van het nieuwe onderkomen van Feyenoord. De kosten daarvoor werden eerder geraamd op 441 miljoen euro. De totale kosten voor de gebiedsontwikkeling werden geschat op anderhalf miljard euro. In december vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan, inclusief stadion.