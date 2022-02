Wat je moet weten over Nord Stream 2, troef in het Oekraïne-conflict

Scholz was minder stellig dan Biden over Nord Stream 2, maar beaamde wel dat Duitsland en de VS samen zullen optrekken met sancties als het zover komt en dat alles op tafel ligt. Dat het lot van Nord Stream 2 onzeker is, werd door Scholz ook niet ontkend. En zijn minister van Buitenlandse Zaken Baerbock heeft meerdere keren gezegd dat het beëindigen van het gasproject een optie is.

Washington vreesde eerder dat Rusland Nord Stream 2 zal inzetten als drukmiddel tegen Europa. Maar zolang de leidingen nog niet openstaan, lijkt het Westen het project zelf te gebruiken als troef in de onderhandelingen over Oekraïne. Vijf vragen en antwoorden over de controversiële gasroute.