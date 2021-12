Nord Stream 2 werkt nog niet als gaspijpleiding, wel als drukmiddel

De gaskraan van de Nord Stream 2 naar Europa blijft dicht als Rusland de gespannen situatie in Oekraïne laat escaleren. Dit dreigement van Annalena Baerbock, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland, aan Moskou zet het prestigieuze gasproject opnieuw in de schijnwerpers. Want in de nasleep van haar uitspraken steeg de inkoopprijs van gas met 10 procent.

De Nord Stream 2 is al jaren een splijtzwam in de relatie tussen de VS, Rusland en Europa. Washington vreest dat EU-landen te afhankelijk worden van Russisch gas zodra de pijpleiding in gebruik wordt genomen. Vanuit Brussel, Moskou en Berlijn wordt er verschillend naar gekeken, leggen onze correspondenten in dit artikel uit.

'Rusland wil Oekraïne passeren'

"De Nord Stream 2 wordt vooral gebruikt als geopolitiek instrument", zegt EU-correspondent Kysia Hekster. "Formeel gaat het alleen over gas, maar Moskou wil met het project Oekraïne passeren." De nieuwe gaspijpleiding loopt namelijk rechtstreeks door zee naar Duitsland, in tegenstelling tot de grote gasleiding die door Oekraïens grondgebied richting de EU loopt.

De aanleg van de Nord Stream 2 is recent voltooid, maar de Duitse autoriteiten hebben nog geen groen licht gegeven voor gebruik. Het project zou nog niet voldoen aan de Europese wet- en regelgeving.

In deze reeks graphics, die NOS op 3 twee jaar geleden heeft gemaakt, wordt het omstreden gasproject uitgelegd: