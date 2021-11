Duitsland stelt besluit over Nordstream 2 uit, en gasprijs schiet omhoog

Rusland beperkt zich de afgelopen maanden tot de levering van gas dat in vaste contracten is vastgelegd. Terwijl de vraag naar gas in Europa groeide, leverde Gazprom geen extra gas waar dat in het verleden wel gebeurde. Het is één van de oorzaken van de recordprijzen die op dit moment voor gas betaald moeten worden. Volgens critici gebeurt dit om de druk op te voeren om Nordstream 2 in gebruik te nemen, maar Rusland wijst deze beschuldigingen van de hand.

President Poetin heeft inmiddels beloofd dat Gazprom snel meer gas zal leveren om aan de vraag in Europa te voldoen. Tot nu toe is van die belofte weinig terug te zien in de hoeveelheid gas die door de verschillende pijpleidingen naar Europa stroomt.

Ondertussen heeft de Wit-Russische president Loekasjenko gedreigd de gaspijpleiding door zijn land dicht te draaien, als onderdeel van het conflict met de Europese Unie over de vluchtelingencrisis aan de grens met Polen. Een mogelijkheid die onmiddellijk door Moskou van de hand werd gewezen.

Conflict rond pijplijn

Nordstream 2 is al jaren het onderwerp van een hoogoplopend politiek conflict tussen Rusland, Europa en de Verenigde Staten. De VS vinden dat Europa zich te afhankelijk maakt van Russisch gas en daarmee slachtoffer dreigt te worden van energiechantage. Criticasters van de gaspijpleiding zien de huidige gascrisis in Europa als het bewijs hiervan.

Volgens Rusland is het gastekort te wijten aan het besluit van veel Europese landen om geen lange termijncontracten af te sluiten en gas in te kopen op de termijnmarkten in Europa. Moskou benadrukt dat alle leveringsverplichtingen worden nagekomen.