Prins Andrew legt volgende maand verklaring af onder ede in misbruikzaak

De Britse prins Andrew zal volgende maand onder ede een verklaring afleggen in de misbruikzaak die momenteel tegen hem loopt. Hij zal volgens de BBC in Londen worden ondervraagd over de zaak, waarin de Amerikaanse Virginia Giuffre de prins beschuldigt haar te hebben misbruikt.

Giuffre, voorheen bekend als Virginia Roberts, klaagt prins Andrew aan in de Verenigde Staten voor seksueel misbruik. Ze zei in een interview met NBC dat ze op 17-jarige leeftijd als 'seksslaaf' van de in de gevangenis overleden Jeffrey Epstein meerdere malen gedwongen werd seks te hebben met zijn vrienden, onder wie prins Andrew.

Koninklijke titels

De vrouw zegt dat de prins haar in 2001, toen ze 17 jaar oud was, drie keer seksueel heeft misbruikt. Prins Andrew heeft de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend. Zijn advocaten zeggen dat Andrew klaar is om voor de rechtbank te verschijnen om te strijden tegen de beschuldigingen.

Hij zal zich in de VS als burger verdedigen. Vanwege de misbruikzaak heeft prins Andrew namelijk een deel van zijn titels in moeten leveren. Hij heeft onder meer afstand genomen van zijn aanspreektitel koninklijke hoogheid en verloor al zijn militaire titels.

Maxwell

Giuffre zegt dat de ontmoetingen tussen haar en prins Andrew werden geregeld door Epsteins goede vriendin Ghislaine Maxwell. Die werd eind vorig jaar op meerdere aanklachten schuldig bevonden in de misbruikzaak rond Jeffrey Epstein. Volgens de jury heeft ze hem geholpen bij het misbruiken van meisjes, onder meer door de slachtoffers te ronselen.