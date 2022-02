NASA wil ISS in 2031 gecontroleerd in oceaan laten neerstorten

Het duurt nog even, maar NASA is al bezig met het onvermijdelijke einde van het internationale ruimtestation ISS. Volgens een plan dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie deze week heeft gepresenteerd zal het in 2031 gecontroleerd neerstorten op een plek in de Stille Oceaan.

De regering-Biden besloot in december het ISS nog tot het einde van het decennium operationeel te houden, ondanks meldingen van kleine mankementen aan het gevaarte, waarvan de oudste onderdelen sinds 1998 om de aarde draaien. Zo werd in 2020 ontdekt dat er er lucht weglekte door scheurtjes in een van de modules, Zvezda. NASA wil samen met de internationale partners de technische problemen aanpakken die zich de laatste tijd vooral voordoen in het Russische segment.

In het ISS Transition Plan beschrijft NASA hoe de organisatie dit decennium het station wil blijven gebruiken.

De bedoeling is dat er in die periode een of meerdere commerciële ruimtestations worden ontwikkeld, waar naast toeristen ook NASA-astronauten zullen verblijven. Daarvoor is al een overeenkomst met drie bedrijven gesloten die daar plannen voor hebben.

Het ISS heeft zelf ook een rol bij die transitie. Het bedrijf Axiom wil bijvoorbeeld over enkele jaren eigen modules aan het ISS koppelen. Later deze maand brengt het bedrijf zijn eerste ruimtetoeristen naar het ISS met een Dragoncapsule van SpaceX, het bedrijf van Tesla-eigenaar Elon Musk.