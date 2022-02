Waarom geen boosterprik voor jongeren? En kunnen ze dan wel op wintersport?

Waarom werden de eerste twee prikken wel aangeraden voor minderjarigen en de booster niet?

Dezelfde Gezondheidsraad die nu zegt dat de booster voor jongeren tot 18 jaar niet nodig is, raadde van de zomer nog aan om jongeren wel in te enten met twee doses van het Pfizer/Biontechvaccin. Het vaccin is niet veranderd, dus wat dan wel?

De meeste jongeren hebben nog steeds weinig klachten als ze corona krijgen. Het advies om ze toch te vaccineren was dan ook niet alleen bedoeld om jongeren beter te behoeden voor ziekteverschijnselen. Het ging vooral om de indirecte gevolgen.

Het idee was dat als veel jongeren gevaccineerd zijn, het virus minder circuleert in die groep. En minder besmettingen betekent minder quarantaines en minder schoolsluitingen.

Maar die redenering gaat nu niet meer op, zegt de raad. De booster levert nauwelijks nog voordelen op, direct of indirect. Omdat de mildere omikronvariant nu dominant is en veel beperkende maatregelen zijn losgelaten is het risico op schoolsluitingen en quarantaine veel kleiner. Ook draagt het boosteren van jongeren weinig bij om de algehele verspreiding van het virus af te remmen.

Kunnen jongeren zonder booster op vakantie?

Naar heel veel landen wel, zeker als jongeren onder de 18 zijn gevaccineerd. De laatste vaccinatie is voor jongeren vaak nog een aantal maanden geldig. In sommige landen gelden wel beperkingen voor mensen zonder boosterprik. Dat kan een probleem zijn voor jongeren die in augustus hun laatste vaccinatie hebben gekregen. Na zes maanden vervalt bijvoorbeeld in Italië de geldigheid van een vaccinatiebewijs voor restaurants, skiliften en andere faciliteiten. In Oostenrijk gelden de regels voor volwassenen ook voor jongeren vanaf 16 jaar.

Een volledig overzicht van de specifieke regels per land is bij Nederland Wereldwijd en de ANWB Reiswijzer te vinden.

Wanneer neemt het kabinet een besluit over de booster voor minderjarigen?

Dat wilde minister Kuipers vandaag desgevraagd nog niet zeggen. Hij wil het advies van de Gezondheidsraad eerst goed bestuderen. Op de vraag of hij bij zijn besluit ook rekening houdt met jongeren die bijvoorbeeld op vakantie willen in een land dat om een boostervaccinatie vraagt, zegt de coronaminister zich allereerst te richten op de gezondheidsaspecten.

Worden jongeren in andere landen wel geboosterd?

Ja. In Duitsland gebeurt dat bijvoorbeeld al. Vandaag werd bekend dat ook tieners in Vlaanderen vanaf eind volgende week een boosterprik kunnen halen.

Dat het in Nederland (nog) niet kan, leidt soms al tot 'boostertoerisme', omdat Duitse priklocaties ook jongeren uit de grensstreek inenten die niet in Duitsland wonen. GGD's in de grensstreek raden dat overigens af, omdat je met een Duitse prik geen QR-code kan krijgen voor de Nederlandse CoronaCheck-app (met de Duitse corona Warn App werkt het volgens vakantiegangers op wintersportfora wel).