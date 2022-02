Gezondheidsraad: booster voor jongeren tot 18 jaar niet nodig

De Gezondheidsraad vindt het niet nodig om alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar een boosterprik tegen corona aan te bieden. De 'gezondheidswinst' is voor deze groep te beperkt om dat te rechtvaardigen. Boosters voor kinderen met een ernstige afweerstoornis of kwetsbare familieleden te beschermen moeten wel mogelijk zijn, schrijft de raad in een advies aan het ministerie van VWS.

De raad benadrukt dat een boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen slechts zeer beperkte gezondheidswinst oplevert, ook voor de groep met een kwetsbare gezondheid. "Als gevaccineerde adolescenten een omikroninfectie krijgen, verloopt die over het algemeen mild en is de kans op ziekenhuisopname minimaal", aldus het persbericht.

Het risico op de ontstekingsziekte MIS-C, na een besmetting met de omikronvariant, is ook zeer klein. Bovendien, zo betoogt de Gezondheidsraad, lopen kinderen door vaccinatie wel het risico op de zeldzame bijwerking myocarditis, een ontsteking van de hartspier.

In een toelichting op het advies zegt vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Marianne Geleijnse dat vaccins in zijn algemeenheid wel veilig genoeg zijn. "Maar een booster moet wel genoeg opleveren, en dat is voor deze groep niet het geval."

Geen indirecte gezondheidswinst

Ook wijst de Gezondheidsraad erop dat het Europees medicijnagentschap EMA nog geen oordeel heeft gegeven over de voor- en nadelen voor een booster voor 12- tot en met 17-jarigen Het ministerie wilde het oordeel van het EMA niet afwachten, maar daarvoor moest de raad adviseren over een geneesmiddel dat 'off-label' is en dus nog niet is goedgekeurd.

De Gezondheidsraad adviseerde afgelopen zomer wel om gezonde kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud die dat zelf willen, in te enten met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De raad zegt daarover dat dit duidelijke "indirecte gezondheidswinst" zou opleveren, hiermee doelend op minder viruscirculatie in die groep en daarmee een kleinere kans op beperkende maatregelen zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen.

"In de huidige situatie waarin veel beperkende maatregelen zijn losgelaten en de omikronvariant dominant is, biedt boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep", schrijft de raad. Ook verwacht de raad geen belangrijk effect van boostervaccinatie van de groep op de algehele verspreiding van het virus.

Reizen valt buiten mandaat

Daarom adviseert de raad alleen boostervaccinaties voor kinderen met een ernstige afweerstoornis of met een familielid met een kwetsbare gezondheid. Dat zou dan in overleg met de kinderarts moeten gebeuren. Of het ook mogelijk moet zijn een booster te halen voor jongeren die willen reizen naar landen waar die verplicht is, valt buiten het mandaat van de Gezondheidsraad, concludeert de raad.

Geleijnse zegt het probleem met reizen naar het buitenland te onderkennen. "Maar vaccinatie is een medische interventie en de gezondheidswinst is te gering. Daarbij komt dat zo'n reisadvies een politieke keuze is en daar hebben we geen invloed op. Dat laten we aan de minister."