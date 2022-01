Kinderen uitgenodigd voor vaccinatie, dit zijn de voor- en nadelen

Beschermt veelal tegen ernstig verloop

Als kinderen corona krijgen is ziektebeeld vaak een stuk milder dan bij volwassenen. Vaak is het vergelijkbaar met een verkoudheid, in veel gevallen is er zelfs niets van te merken. Toch kunnen kinderen ook in het ziekenhuis belanden na een infectie. Vaccinatie beperkt de kans op ernstige coronaklachten met 90 procent bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud.

Kan verspreiding van omikron beperken

Vaccinatie van kinderen kan helpen de omikrongolf te beperken. Dit kan leiden tot minder ziekenhuisopnames en minder lesuitval. Ook worden gezinsleden en kwetsbare personen in de omgeving van het kind beter beschermd.

De kans op besmetting wordt door het RIVM in de eerste maanden na vaccinatie ongeveer twee derde lager geschat. Net als bij volwassenen wordt verwacht dat bescherming tegen infectie op de langere termijn afneemt.

"Baat het niet, dan schaadt het niet", concludeert Sanders over de voordelen. "Door vaccinatie kun je MIS-C voorkomen. Je beperkt ziekenhuisopname met 90 procent en kunt gezinsleden beter beschermen. De bijwerkingen duren bovendien kort."

De nadelen van vaccinatie

Bijwerkingen

Kinderen krijgen een aangepaste, lagere dosering van het Pfizer-vaccin. Net als volwassenen krijgen ze twee prikken.

De bijwerkingen zijn volgens de Gezondheidsraad mild tot matig en worden net als bij volwassenen vaker gezien na de tweede dosis. Het gaat grotendeels om pijn op de prikplek (74 procent gemeld), koorts (7 procent), vermoeidheid (39 procent) en hoofdpijn (28 procent).

Een heel zeldzame bijwerking is myocarditis. Dat is een ontsteking van de hartspier. Het risico daarop acht de Gezondheidsraad zeer klein, kleiner dan de kans op MIS-C. Internationaal zijn er ook nog geen gevallen van myocarditis geconstateerd na vaccinatie bij kinderen van 5 tot 11, zegt de Gezondheidsraad. In onder meer de VS, Canada en Israël zijn al miljoenen kinderen uit die leeftijdsgroep ingeënt.

Net als bij volwassenen is er nog weinig bekend over de langetermijneffecten van vaccinatie. "Als er consequenties zijn, dan zie je dat in de eerste weken na vaccinatie", zegt Sanders van het RIVM. "We blijven het in de gaten houden, maar historisch gezien is er niets bekend over bijwerkingen van andere vaccins op de lange termijn." De verwachting is nu dus ook dat die langetermijnbijwerkingen er niet zijn.

Directe nut voor kind is beperkt

Naar schatting heeft een derde tot twee derde van alle kinderen tot 11 jaar inmiddels corona gehad. Hierdoor hebben ze al enige immuniteit opgebouwd. Als een kind corona al heeft doorstaan en daar geen grote nadelige effecten van heeft ondervonden, is de kans op ernstige bijwerkingen erg klein. MIS-C is bijvoorbeeld vooralsnog alleen waargenomen bij kinderen die voor het eerst corona krijgen.

"De kans op ernstige klachten door corona is bij een kind bovendien klein. MIS-C is zeldzaam en ziekenhuisopnames komen ook beperkt voor. Ook na vaccinatie is er bovendien een kans dat een kind opnieuw besmet raakt", somt Sanders op.

Een vaccinatie helpt bovendien niet morgen al. Als een kind geprikt wordt duurt het nog twee weken voordat het vaccin op volledige kracht is. Daardoor draagt een vaccinatie niet meteen bij aan het terugdringen van de huidige omikrongolf.