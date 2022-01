Kans op MIS-C is volgens Gezondheidsraad kleiner als kind al corona heeft gehad

Kinderen die al een corona-infectie hebben gehad lopen volgens de Gezondheidsraad een nog kleiner risico om ernstig ziek te worden na een nieuwe besmetting. Dan gaat het met name om een kleinere kans om de ernstige ontstekingsziekte MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome Children) te krijgen. Dit staat in een update van het vaccinatie-advies voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar.

In december werd in het advies nog geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel en niet corona hebben gehad. Maar de Gezondheidsraad stelt nu alsnog voor dat ouders - die nu voor de keuze staan of ze hun kind wel of niet vaccineren - wel degelijk rekening houden met dit verschil.

"Want kinderen bij wie een PCR-test heeft uitgewezen dat zij covid-19 hadden, zijn door hun afweer beschermd tegen MIS-C. Zij hoeven zich dus niet om deze reden te laten vaccineren", zegt Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad.

'Nu al twee derde van kinderen besmet'

Eerder berekenden de deskundigen van de Gezondheidsraad dat van de 1,2 miljoen 5- tot 11-jarigen ongeveer de helft al corona heeft gehad. Met een kans van 1 op de 4000 om als ongevaccineerde MIS-C te krijgen zouden 150 kinderen deze aandoening moeten oplopen, als zij niet gevaccineerd worden.

Door de opkomst van de uiterst besmettelijke omikronvariant denkt de Gezondheidsraad nu dat al twee derde (800.000 kinderen) van de jonge kinderen in Nederland besmet is. Daarom is de verwachting dat de afgelopen maand al rond de 50 (ongevaccineerde) kinderen MIS-C hebben opgelopen of zullen krijgen.