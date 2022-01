We laten het virus (gecontroleerd) uitrazen, is daarmee het eindspel begonnen?

De ziekenhuisopnames gaan, zodra ook ouderen omikron krijgen, inderdaad vanzelf stijgen, denken de epidemiologen. Maar volgens de Belgische hoogleraar virologie Marc Van Ranst (KU Leuven) is de inschatting van het RIVM veel te somber. Net als Rosendaal riep hij in november al dat de komst van omikron goed nieuws was. "Het omikronvirus is echt minder ziekmakend. De infectie is meer in de bovenste luchtwegen en minder in de onderste luchtwegen", aldus Van Ranst.

Er is volgens hem daarom in Nederland nog wel ruimte om verder te versoepelen, bijvoorbeeld door het verruimen van de quarantaineregels. "Als je omikron hebt, maar geen symptomen, dan mag je in België in de kritische sectoren blijven werken. Mits je een FFP2-masker draagt."