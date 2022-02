Wekdienst 4/2: Openingsceremonie Olympische Spelen • Poetin ontmoet Xi Jinping

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Olympische Spelen in Beijing worden geopend met een ceremonie om 13.00 uur Nederlandse tijd. Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag. Volg het live via onze speciale pagina.

De Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoeten elkaar op de openingsdag; ze lunchen met elkaar en bespreken volgens het Kremlin de internationale veiligheid.

De Gezondheidsraad komt met een advies over boosterprikken voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar.

Het gerechtshof doet een uitspraak in het hoger beroep van de zaak van de vermoorde Amsterdamse dj Djordy Latumahina. De twee hoofdverdachten van de vergismoord kregen eerder 30 en 26 jaar cel.

Wat heb je gemist?

Het aantal passagiers dat vorig jaar vloog via een Nederlandse luchthaven is met een kwart gestegen tot 29 miljoen, meldt het CBS. Het is nog wel altijd veel minder dan in de periode voor de coronacrisis. In 2019 vlogen er 81 miljoen passagiers via Nederland. Het overgrote deel van de passagiers vloog in de tweede helft van jaar. Dat waren er 23,1 miljoen, ongeveer net zoveel als in heel 2020. De drukste maand was augustus, met 4,5 miljoen passagiers.

De bezetting per vliegtuig was gemiddeld een stuk hoger. Van elke honderd stoelen werden er gemiddeld 63 gebruikt. Tijdens het dieptepunt van de pandemie, tussen april en december 2020, was die bezetting 45 van de honderd stoelen. Voor de crisis was de gemiddelde bezetting 81 van de honderd stoelen.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het internationale veilinghuis Sotheby's gaat een zwarte diamant veilen, waarvan gezegd wordt dat die uit de ruimte komt. The Enigma, zoals de geslepen steen heet, is ruwweg een miljard jaar oud en is 555,55 karaat. De steen wordt te koop aangeboden bij een veiling in Londen. De diamant weegt zo'n 111 gram en is ongeveer zo groot als een computermuis. Volgens Sotheby's is het de grootste zwarte diamant ter wereld.