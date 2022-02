Aboutaleb: ontmantelen brug voor boot Bezos nog geen gelopen race

Er is nog geen besluit genomen om de Koningshavenbrug in Rotterdam, beter bekend als De Hef, tijdelijk te ontmantelen voor een jacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Dat zegt burgemeester Aboutaleb tegen het AD. Volgens Aboutaleb is er nog niet eens een vergunning aangevraagd en is het dus ook niet mogelijk om al te beslissen over het verzoek.

De aankondiging van het ontmantelen van De Hef leidde tot veel ophef. In 2017 had Rotterdam na renovatie nog gezegd dat de iconische brug nooit meer gedemonteerd zou worden. De brug is een rijksmonument. Sinds 1993 rijden er geen treinen meer overheen.

De brug is veertig meter hoog, maar dat is te laag voor de masten van het geplande superjacht van Jeff Bezos, dat in Alblasserdam wordt gebouwd. Naar verluidt kost het jacht 430 miljoen euro. Bouwer Oceanco en Bezos hebben aangegeven de kosten voor de demontage van de brug te willen dragen.

Woensdag meldde de gemeente nog dat er wel een vergunning was aangevraagd en dat besloten was in te stemmen met het verzoek, maar volgens Aboutaleb is daar geen sprake van. Als de aanvraag binnen is worden de belangen tegen elkaar afgewogen: "De economische, met name het maritieme imago van onze regio, en de technische: kan het zonder schade? En we willen dan weten of de kosten inderdaad door de koper worden vergoed."

In Rotterdam werd verbaasd gereageerd op het voornemen De Hef te ontmantelen: