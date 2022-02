Winterse storm in grote delen VS, honderdduizenden zonder stroom

Winterweer in het midden en oosten van de Verenigde Staten veroorzaakt veel overlast. Bijna 300.000 huishoudens zitten zonder stroom als gevolg van sneeuwval en ijsvorming. Duizenden vluchten zijn geannuleerd. Voor 100 miljoen inwoners, bijna een derde van de hele bevolking, gelden weerswaarschuwingen.

Delen van de staat Tennessee hebben te lijden onder een laag ijs van meer dan een centimeter. Bomen en elektriciteitskabels zijn daardoor beschadigd. In Memphis zitten daarom zo'n 100.000 huishoudens zonder stroom. Bovendien reden er bij een ongeluk in de stad zestien auto's op elkaar. Twee mensen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Ook in Texas heeft het winterweer toegeslagen. Bijna 40.000 huishoudens zitten daar zonder stroom. Volgens gouverneur Greg Abbott gaat het om de ernstigste ijsvorming in de staat in decennia. Ook Ohio, Arkansas en Kentucky hebben te maken met stroomproblemen. In Chicago in de staat Illinois is bovendien bijna 30 centimeter sneeuw gevallen.

Winterstorm trekt naar noordoosten

Het winterweer beweegt zich richting het noordoosten. Volgens de National Weather Service krijgen de staten Pennsylvania en New York in de loop van vrijdag te maken met sneeuw en ijs.

Zuidelijke staten als Alabama, Georgia en South Carolina hebben dan weer last van extreme regenval. Er wordt gewaarschuwd voor plotselinge overstromingen en op enkele plekken ook voor tornado's.

Vorig jaar werd de VS ook rond deze geteisterd tijd door extreem winterweer. In Texas werd de noodtoestand uitgeroepen toen miljoenen mensen zonder elektriciteit kwamen te zitten. Het Texaanse stroomnet was toen totaal niet voorbereid op de extreme weerscondities. Er vielen bijna 250 doden. Gouverneur Abbott zegt dat het stroomnet het deze keer niet zal begeven.