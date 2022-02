IJslaag gletsjer Everest die in 2000 jaar is aangegroeid in 25 jaar gesmolten

Ook zeer hooggelegen gletsjers ondervinden gevolgen van klimaatverandering. Die conclusie trekt een onderzoeksteam dat metingen verrichte op de hoogste gletsjer van de hoogste berg ter wereld: Mount Everest.

De resultaten van het team onder leiding van de Amerikaanse University of Maine zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature. In 2019 gingen de onderzoekers op expeditie naar de gletsjer op de South Col, een bergpas tussen de Everest en de Lhotse in het Himalayagebergte.

Op ruim 8000 meter hoogte namen ze een monster uit de ijslaag van tien meter diep en ze installeerden twee zeer geavanceerde weerstations. Volgens de metingen die zijn verricht is de gletsjer in de afgelopen kwart eeuw sterk aangetast. Er is 55 meter ijs verdwenen, de helft van de complete ijsmassa. De onderzoekers zeggen dat die laag ijs er 2000 jaar voor nodig had om te vormen.

Delicate balans

Bovendien is de sneeuwlaag die bovenop het ijs lag, bijna volledig verdwenen. Sneeuw reflecteert zonlicht en heeft daarmee een koelend effect. Zodra de sneeuw weg is, gaat het smelten daarom steeds sneller; tot wel een factor 20 zeggen de onderzoekers.

De verhouding tussen sneeuw en ijs is "een delicate balans". De metingen op de gletsjer wijzen uit dat "zelfs het dak van de aarde wordt beïnvloed door door mens veroorzaakte opwarming".

Basiskamp

Bij het smelten spelen de harde wind op de South Col en de luchtvochtigheid ook een rol. Het smelten van de gletsjer is mogelijk al in de jaren 50 begonnen. Als het zo doorgaat, is de gletsjer wellicht tegen 2050 verdwenen.

Door het dooien van de gletsjer zal het beklimmen van de Mount Everest gevaarlijker worden, verwachten de onderzoekers. Er zullen vaker ijsverschuivingen en sneeuwlawines zijn die het basiskamp Khumbu voor klimmers bedreigen.