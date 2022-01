Antarctica-expeditie moet kennis over smeltrisico Thwaites-gletsjer vergroten

Volgens Marjolijn Haasnoot van Deltares zijn er steeds meer aanwijzingen voor een versnelde zeespiegelstijging. "We moeten daarom sneller aan de bak. Bij dertig centimeter deze eeuw is die opgave te overzien. Maar als het meer wordt, is de opgave heel groot. Daar moeten we niet te laat mee beginnen, want aanpassen vergt veel tijd."

"Deltares vindt dit zo urgent dat we hierop nog meer gaan focussen. Dat is echt bijzonder gezien de andere actuele vragen waar we aan werken zoals droogte, de overstromingen in Limburg of verzakkingen van infrastructuur."

Onherbergzaam

De expeditie van de Amerikanen en Britten gaat inderdaad naar zeer onherbergzaam gebied, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. Hij is als klimaatonderzoeker ook op Antarctica geweest. "Vliegtuigen kunnen er niet landen, want daarvoor is het gebied niet vlak genoeg. Het is enorm brokkelig ijs, met veel scheuren en oneffenheden. Ook helikopters kunnen het gebied niet bereiken, want daarvoor ligt het te ver weg."

Wel kunnen er onbemande duikboten onder de ijsplaten varen en is er al eerder apparatuur uit vliegtuigen geworpen om autonoom metingen te verrichten. Inmiddels richt veel klimaatonderzoek zich op Antarctica, zegt Kuipers Munneke. "Omdat daar erg veel ijs ligt opgeslagen, meer dan waar ook ter wereld, is die ijskap van het grootste belang voor de toekomstige zeespiegelstijging."

Al is de onzekerheid over de processen die een rol spelen op Antarctica nog erg groot, het onderstreept volgens klimaatwetenschappers wel de noodzaak om de mondiale opwarming tot 1,5 graad te beperken. De verwachting bestaat dat daarmee het smelten binnen de perken kan worden gehouden.