Inflatie in januari naar 7,6 procent, vooral energie en voedsel duurder

Het leven was in januari 7,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgens de zogenoemde Europese rekenmethode. In december werd met deze rekenmethode nog een inflatie van 6,4 procent gemeten.

Belangrijkste oorzaak voor de grotere prijsstijging is de duurdere energie. Ook voeding stijgt sneller in prijs. In januari waren voedingsmiddelen, dranken en tabak 4,2 procent duurder dan een jaar geleden, terwijl dat in december nog 2,6 procent was.

In de loop van 2021 begon de inflatie op te lopen. Er werd aanvankelijk door economen gedacht dat dat tijdelijk zou zijn, maar uit de eerste cijfers van dit jaar blijkt dus dat de periode van hoge inflatie nog niet voorbij is.