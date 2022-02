Een jaar na de coup in Myanmar: 'Het leger heeft zich behoorlijk verrekend'

Over hoe dit conflict moet eindigen bestaat nog veel onduidelijkheid. Het leger heeft verkiezingen gepland in 2023, in de hoop weer een vorm van democratie te presenteren aan het volk. Chavannes noemt dat poppenkastverkiezingen, omdat alleen pro-militaire partijen naar verwachting mogen meedoen.

Maar dat de oppositie het leger al vechtend zal verslaan, is misschien nóg minder realistisch. Myanmar heeft het grootste staande leger van Zuidoost-Azië. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de mogelijkheid wordt dat het leger van binnenuit wordt verslagen. "Muiterij is de meest waarschijnlijke mogelijkheid waardoor de oppositie kan winnen. Dat er zo veel interne opstand ontstaat dat Min Aung Hlaing wordt afgezet. Dit regime hang zo enorm op één man, dat het zomaar kan imploderen."

Maar zover is het nog niet. Er is door de oppositie opgeroepen tot stiltestakingen. Winkeliers is gevraagd hun zaken te sluiten, mensen moeten binnenblijven. De hoop is dat de straten doodstil zullen zijn. Hoe het leger daarop zal reageren, is hoogst onzeker. Zoals er wel meer onzeker is over het lot van Myanmar.