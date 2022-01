Aung San Suu Kyi opnieuw veroordeeld tot vier jaar cel

Een rechtbank in Myanmar heeft de afgezette leider Aung San Suu Kyi maandag tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De afgezette leider van het Zuidoost-Aziatische land is schuldig bevonden aan het het illegaal importeren en bezitten van walkietalkies en het overtreden van coronamaatregelen.

Dit vonnis is het volgende in een reeks van rechtszaken tegen de 76-jarige Suu Kyi. Er zijn in totaal elf aanklachten tegen haar ingediend die gezamenlijk kunnen uitkomen op een gevangenisstraf van meer dan honderd jaar. Suu Kyi werd vorige maand veroordeeld voor twee andere aanklachten en kreeg hiervoor ook een gevangenisstraf van vier jaar, die vervolgens door de Myanmarese autoriteiten werd verlaagd naar twee jaar.

Afgezet door leger

Waarnemers en mensenrechtenorganisaties spreken van een politiek proces, dat alleen bedoeld zou zijn om Suu Kyi langdurig het zwijgen op te leggen. De politica was de verkozen leider van het land maar werd op 1 februari afgezet door het leger. Volgens het leger had haar partij bij de verkiezingen eind vorig jaar fraude gepleegd, al was daarvan volgens internationale waarnemers geen sprake.