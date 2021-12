Vermiste medewerkers Save The Children onder doden in Myanmar

De omgekomen hulpverleners kwamen uit Myanmar. "Ze waren op de terugreis naar hun kantoor nadat ze in een nabijgelegen gemeenschap hulp hadden verleend", zegt directeur Inger Ashing directeur van Save the Children tegen de NOS.

Onderweg werden ze aangehouden. Het leger dwong mensen uit hun auto te stappen, arresteerde sommigen, doodde velen en verbrandde de lichamen. "Als organisatie zijn we in diepe rouw door dit verschrikkelijke nieuws", zegt Ashing. "Het is een hele moeilijke tijd voor de organisatie."

Vastbesloten te blijven

Ashing noemt de aanval een schending van het internationaal humanitair recht. Ze wil dat de VN-Veiligheidsraad zo snel mogelijk bijeenkomt om de daders ter verantwoording te roepen en pleit voor het instellen van een wapenembargo en het beperken van luchtaanvallen zoals die de laatste dagen in Myanmar plaatsvonden.

Save the Children probeert de families van de slachtoffers, die nog in Myanmar zijn, zo goed mogelijk te helpen, net als de overige personeelsleden.

De hulporganisatie heeft in Myanmar 900 medewerkers en biedt sinds 1995 ondersteuning aan kinderen op het gebied van gezondheid, voeding, onderwijs en kinderbescherming.

Door het toenemend geweld in het land wordt het steeds lastiger om hulp te verlenen, maar "we zijn vastbesloten om in het land te blijven", aldus Ashing. Wel heeft Save the Children de activiteiten in enkele regio's, zoals Kayah State, tijdelijk opgeschort.