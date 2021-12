'Leger Myanmar martelde en doodde tientallen mannen bij wraakactie'

Het leger van Myanmar heeft bij meerdere aanvallen op dorpen tientallen mannen gemarteld en gedood, meldt de BBC op basis van getuigenverklaringen en beeldmateriaal. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor acties van een verzetsgroep.

De legerleiding, die in februari de macht greep in Myanmar, ontkent de berichten niet. "Het kan gebeuren. Als zij ons behandelen als de vijand, dan hebben we het recht om ons te verdedigen", zegt generaal en onderminister van Informatie Zaw Min Tun tegen de BBC.

Uit het onderzoek blijkt dat de militairen in juli binnenvielen in vier dorpen in Kani, een gemeente in het midden van Myanmar. In totaal zijn daarbij zeker veertig mannen gedood.