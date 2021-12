'Junta in Myanmar richt bloedbad aan, tientallen doden'

In Myanmar zijn volgens hulporganisaties en mediaberichten de verbrande lichamen van tientallen mensen gevonden. De slachtoffers zijn burgers die hun dorpen probeerden te ontvluchten vanwege gevechten door het leger van Myanmar, meldt de Karen Human Rights Group aan het Duitse persbureau DPA. Die organisatie spreekt van 35 doden.

Ook Save the Children zegt dat er slachtoffers zijn gevallen. De hulporganisatie maakt melding van de dood van zeker 38 mensen. Ook twee medewerkers van Save the Children worden vermist. "De militairen dwongen naar verluidt mensen uit hun auto's, arresteerden sommigen, doodden anderen en hebben hun lichamen verbrand", meldt de organisatie.

Save the Children spreekt van een schending van het internationaal humanitair recht. Tegen persbureau AP zegt een bewoner van de plaats Mo So, in de oostelijk gelegen staat Kayah, dat de burgers op de vlucht waren vanwege gevechten tussen het leger en rebellengroepen. Een getuige meldt dat sommige lichamen dusdanig zijn verbrand, dat ze niet meer te herkennen zijn. Nabij Mo So is een vluchtelingenkamp.

'Verdachte voertuigen'

De regering heeft niet gereageerd op de berichten, maar in de staatskrant Myanma Alinn wordt melding gemaakt van guerrillagroepen die gereden zou hebben in zeven "verdachte" voertuigen. Ze zouden veiligheidstroepen hebben aangevallen, toen ze het bevel kregen te stoppen. De staatskrant bericht dat de inzittenden op weg waren naar een training om tegen het Myanmarese leger te vechten.

Eerder deze maand werden regeringstroepen ook al beschuldigd van het vermoorden van willekeurige mensen in een dorp. Een oppositieleider zei dat de burgers levend verbrand werden en op sociale media gingen gruwelijke beelden rond van een stapel verkoolde lijken. Lokale rebellen hadden op een kruispunt in een dorp een explosief tot ontploffing gebracht. Een legereenheid trok daarna het dorp in om wraak te nemen.

De BBC meldde maandag dat het leger bij meerdere aanvallen op dorpen tientallen mannen heeft gemarteld en gedood. De legerleiding, die in februari de macht in het land greep, ontkende de berichten niet. Bij de gewelddadigheden in het land zijn naar schatting zeker 1300 doden gevallen.